Son dakika: Bakan Varank'tan müjdeli haber! Ülkemizin dört bir köşesinden yatırım haberleri geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "Türkiye üreterek büyümenin tadını aldı. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinden yeni yatırım haberleri peş peşe geliyor. Güçlü sanayi altyapımız, çalışkan iş gücümüz, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumumuz dünyanın her yanından yatırımcılar için Türkiye'yi cazip kılıyor." ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şu açıklamalarda bulundu;

"Türkiye çok güçlü bir otomotiv üreticisi konumunda. Otomotiv sektörü, 2020 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen 25 milyar doların üzerinde bir rakamla yine ihracatımızın sürükleyicisi oldu. 2020 yılının 11 ayında yatırım talebi, salgına rağmen geçen senenin yüzde 30 üzerinde devam ediyor. Yakın zamanda açıklanan kasım ayı üretim verisi de yılın son çeyreğini güçlü bir büyümeyle geçireceğimizi gösteriyor. Yüzyılın en büyük sağlık ve ekonomi krizinin yaşandığı 2020 yılını da totalde inşallah pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Sektörle sıkı iş birliği içinde hazırladığımız, yakında yayınlayacağımız 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası'nda kendimize ve sektöre somut ve iddialı hedefler koyduk. Tüm modlarda üretilen araçlarda; yani otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere yerlilik oranlarını yüzde 75'e çıkarmak istiyoruz. 2030 yılında elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5 ülke arasında olmayı hedefliyoruz"

Detaylar gelecek...