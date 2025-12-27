MSB’nin Suriye paylaşımı sosyal medyayı salladı: Güç, masumların güveninde

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından İsrail'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İSRAİL ORDUSU MSB'DEN SAATLER SONRA PAYLAŞTI

MSB'nin X hesabından yapılan paylaşımda Türk ordusuna ait bir tank ve Türk askerinin fotoğrafına yer verilirken "Güçlü, cesur, korkusuz" ifadesi kullanıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türkçe hesabında ise saatler sonra aynı paylaşım yapıldı.

ALAY KONUSU OLDULAR

IDF Türkçe hesabından "Güçlü, kararlı, onurlu ve profesyonel" notuyla yapılan paylaşım alay konusu oldu. Binlerce kişi İsrail'in Türkiye'yi taklit ettiğini yazdı.

MSB ise bugün "Günün fotoğrafı" olarak Suriye'de halat çekme yarışı yapan Türk askerini ve Suriyeli çocukları paylaştı. Paylaşımda da "Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" ifadeleri yer aldı. MSB'nin yeni paylaşımı binlerce beğeni alırken İsrail'e de cevap olarak yorumlandı.

Sosyal medya kullanıcıları, Gazze'de binlerde çocuğu katleden İsrail'in çocuklarla birlikte bir paylaşım yapıp yapamayacağını sorguladı.

İSRAİL TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

İsrail bir yandan Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan da Suriye'de işgal girişimlerinde bulunuyor. Diğer yandan ise Türkiye'yi açıkça hedef alarak savaşa çekmeye çalışıyor.

Siyonist basında hemen her gün olası İsrail-Türkiye savaşına dair haberler yayımlanıyor.