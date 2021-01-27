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Telefon firmalarının yatırım adresi Türkiye oldu! İstihdam artacak

Koronavirüs sürecinde Batı'da yer alan ülkelerin tedarik üssü konumuna yükselen , Uzak Doğulu akıllı telefon üreticilerinin merkezi haline geliyor. Yapılan yatırımlar sayesinde istihdamda artış yaşanacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Telefon firmalarının yatırım adresi Türkiye oldu! İstihdam artacak

Güney Koreli ve Çinli 'dan sonra telefon devi de iki faz halinde planladığı yatırıma 20 milyon dolarla başlayacak. Çinli firmanın ikinci fazla birlikte miktarının 30-40 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

YATIRIMLAR YÜKSELİYOR

Avcılar'da bir fabrika kuracak olan Xiaomi, ilk fazda 2 bin kişiye istihdam sağlayacak, ikinci fazda ise kapasite artışına gidecek. merkezli , ve da 'de yatırım kararı almıştı.



Ülkemizde üretim yaparak 'ya yakın olmayı planlayan firmalar, bu yatırımlarıyla iç pazarın yanı sıra ürünlerini ihracata da yönlendirmenin avantajlarından yararlanacak.

Türkiye'de üretecekleri cihazları, pazar potansiyeli yüksek olan diğer bölgelere satma hedefiyle ülkemizde üretim kararı alan firmaların yatırımlarını aşama aşama artırmaları bekleniyor.

Bilindiği gibi, Türkiye'nin 'nden (GB) dolayı Avrupa'ya ürün satması Çin'den daha kolay. Çinli firmaların bu yatırım motivasyonlarının altında ile yaşanılan ticaret savaşının da etkisi hayli büyük.

Çinli akıllı telefon üreticisi firmalar, şimdilik üzerinden yürütülen savaşta en kötüsüne hazırlanarak pazar çeşitliliğini artırmaya çalışıyor.

Ayrıca Türkiye'nin fiyatı 200 doların altında olan cep telefonlarına ithalatta gözetim uygulaması getirmesinin de şirketlerin yatırım kararında etkili olduğu belirtiliyor.

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