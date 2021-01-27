Telefon firmalarının yatırım adresi Türkiye oldu! İstihdam artacak
Koronavirüs sürecinde Batı'da yer alan ülkelerin tedarik üssü konumuna yükselen Türkiye, Uzak Doğulu akıllı telefon üreticilerinin yatırım merkezi haline geliyor. Yapılan yatırımlar sayesinde istihdamda artış yaşanacak.
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Ülkemizde üretim yaparak Avrupa'ya yakın olmayı planlayan firmalar, bu yatırımlarıyla iç pazarın yanı sıra ürünlerini ihracata da yönlendirmenin avantajlarından yararlanacak.
Türkiye'de üretecekleri cihazları, pazar potansiyeli yüksek olan diğer bölgelere satma hedefiyle ülkemizde üretim kararı alan firmaların yatırımlarını aşama aşama artırmaları bekleniyor.
Bilindiği gibi, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden (GB) dolayı Avrupa'ya ürün satması Çin'den daha kolay. Çinli firmaların bu yatırım motivasyonlarının altında ABD ile yaşanılan ticaret savaşının da etkisi hayli büyük.
Çinli akıllı telefon üreticisi firmalar, şimdilik Huawei üzerinden yürütülen savaşta en kötüsüne hazırlanarak pazar çeşitliliğini artırmaya çalışıyor.