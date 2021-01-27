Telefon firmalarının yatırım adresi Türkiye oldu! İstihdam artacak

YATIRIMLAR YÜKSELİYOR

İstanbul Avcılar'da bir fabrika kuracak olan Xiaomi, ilk fazda 2 bin kişiye istihdam sağlayacak, ikinci fazda ise kapasite artışına gidecek. Çin merkezli Tecno, TCL ve Vivo da Türkiye'de yatırım kararı almıştı.