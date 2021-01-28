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Son dakika: CHP'li İBB'den yediemin otoparklarına yüzde 44 zam

Son dakika haberine göre CHP'li , Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı 'nde yapıldı. Toplantıda yediemin otoparklarının zammı görüşüldü. Toplantı sonrası gelen açıklamada otoparklara yüzde 44 zam yapıldığı bildirildi. İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 'in "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum." sözleri "pes" dedirtti.

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Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Son dakika: CHP'li İBB'den yediemin otoparklarına yüzde 44 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantında yediemin otoparklarına yüzde 44'lük zam gündeme geldi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

"ÇOK BÜYÜK BİR TEPKİ ALACAĞINI ZANNETMİYORUM"
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum. Zaten bugün özellikle şehir merkezinde ödenen otopark ücretlerinin çok çok altında baktığımız zaman" diye konuştu.

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