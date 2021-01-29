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İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam

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Giriş: 29.01.2021 08:34
Güncelleme:29.01.2021 08:39
Son dakika haberine göre CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda yediemin otoparklarının zammı görüşüldü. Toplantı sonrası gelen açıklamada otoparklara yüzde 44 zam yapıldığı bildirildi. İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum." sözleri "pes" dedirtti.

Son dakika haberine göre CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda yediemin otoparklarının zammı görüşüldü. Toplantı sonrası gelen açıklamada otoparklara yüzde 44 zam yapıldığı bildirildi. İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum." sözleri "pes" dedirtti.

Son dakika: CHPli İBBden yediemin otoparklarına yüzde 44 zam SON DAKİKA: CHP'Lİ İBB'DEN YEDİEMİN OTOPARKLARINA YÜZDE 44 ZAM
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