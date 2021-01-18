İstanbul felç oldu! Uyarılara rağmen İBB tedbir almayınca kazalar peş peşe geldi









VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle gözü görmezken, vatandaşlar ise durakta otobüs bekledi. Kar küreme araçlar ise ara sokaklarda çalışma yaptı.