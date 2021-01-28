Son dakika | Sağlık Bakanlığı 28 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadelerini kullandı. İşte 28 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 28 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 605'e yükseldi. Toplamda 29 milyon 181 bin 125 test yapıldı. Bugün yapılan 173 bin 210 testten, 7 bin 279 yeni vaka sayısı, 670 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
TOPLAM VAKA SAYISI 2.5 MİLYONA YAKLAŞTI
Toplam vaka sayısının 2 milyon 457 bin 118 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 902 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 340 bin 216'e yükseldiği, toplam hastalarda zat��rre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 751 olduğu açıklandı.
"DURUMUN CİDDİYETİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." ifadelerini kullandı.
GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN GÜNLÜK VAKA TABLOLARI
27 OCAK
26 OCAK
25 OCAK
24 OCAK
23 OCAK
22 OCAK
21 OCAK
20 OCAK
19 OCAK
18 OCAK