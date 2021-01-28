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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sağlık Bakanlığı 28 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika | Sağlık Bakanlığı 28 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadelerini kullandı. İşte 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı

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Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 210 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1751 oldu, 8 bin 902 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 605'e yükseldi. Toplamda 29 milyon 181 bin 125 test yapıldı. Bugün yapılan 173 bin 210 testten, 7 bin 279 yeni vaka sayısı, 670 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

TOPLAM VAKA SAYISI 2.5 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplam vaka sayısının 2 milyon 457 bin 118 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 902 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 340 bin 216'e yükseldiği, toplam hastalarda zat��rre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 751 olduğu açıklandı.

"DURUMUN CİDDİYETİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN GÜNLÜK VAKA TABLOLARI

27 OCAK

26 OCAK

25 OCAK

24 OCAK

23 OCAK

22 OCAK

21 OCAK

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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