Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 605'e yükseldi. Toplamda 29 milyon 181 bin 125 test yapıldı. Bugün yapılan 173 bin 210 testten, 7 bin 279 yeni vaka sayısı, 670 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

TOPLAM VAKA SAYISI 2.5 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplam vaka sayısının 2 milyon 457 bin 118 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 902 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 340 bin 216'e yükseldiği, toplam hastalarda zat��rre oranının yüzde 4,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 751 olduğu açıklandı.

"DURUMUN CİDDİYETİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." ifadelerini kullandı.