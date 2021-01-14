14 Ocak 2021, Perşembe
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CHP'li Esenyurt Belediyesinden kreş ücretlerine yüzde 125 zam! Veliler isyan etti: Ticarethaneye dönüştü

Çocuklarını Belediyesine bağlı kreşlere gönderen veliler, kreş ücretine yapılan zammı, davullu zurnalı eylemle protesto etti. Grup adına açıklama yapan , kreşlerin giderek ticarethaneye dönüştürüldüğünü öne sürdü. Gül, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Bize 'kabul etmiyorsanız çocuklarınızı alın' diyorlar." diyerek isyan etti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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CHP'li Esenyurt Belediyesinden kreş ücretlerine yüzde 125 zam! Veliler isyan etti: Ticarethaneye dönüştü

önünde bir araya gelen bir grup kadın, belediyenin kreş ücretlerine yaptığı zam konusunda yetkililerle görüşmek istedi.

Belediye binasına girmelerine izin verilmeyen kadınlar, slogan atıp davul zurna eşliğinde halay çekti.

Grup adına açıklama yapan , daha önce dar gelirli ve asgari ücret ile çalışan ailelerin çocukları için Belediyesi tarafından her mahalleye yaptırılan kreşlerin, giderek ticarethaneye dönüştürüldüğünü öne sürdü.

Gül, daha önce 400 TL olan kreş ücretinin yapılan zamla birlikte 900 TL'ye çıktığını belirterek, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Bize 'kabul etmiyorsanız çocuklarınızı alın' diyorlar. Çocuklarımızı da almak istemiyoruz. Bu pandemi döneminde işsiz güçsüz kalmak da istemiyoruz. Bu zammın geri alınmasını istiyoruz." dedi.

Veliler, eylemlerinin ardından dağıldı.

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