CHP'li Esenyurt Belediyesinden kreş ücretlerine yüzde 125 zam! Veliler isyan etti: Ticarethaneye dönüştü

Gül, daha önce 400 TL olan kreş ücretinin yapılan zamla birlikte 900 TL'ye çıktığını belirterek, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Bize 'kabul etmiyorsanız çocuklarınızı alın' diyorlar. Çocuklarımızı da almak istemiyoruz. Bu pandemi döneminde işsiz güçsüz kalmak da istemiyoruz. Bu zammın geri alınmasını istiyoruz." dedi.