İYİ Parti'de Ümit Özdağ krizi! Yönetim düştü

İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ'ın, partisinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ı desteklemesi istifaları peş peşe getirdi.

İl teşkilatında 62 kişilik yönetim kurulundaki asil ve yedeklerden oluşan 51 üye görevlerinden istifa etti. İstifalar sonrası Şekerdağ Başkanlığındaki il yönetimi düşerken, partinin il binasının kilidinin değiştirildiği öğrenildi.

İYİ Parti İl ve Menteşe İlçe teşkilatlarının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi Anıt Apartmanı en üst katta bulunan binasının kapısında 'Partimiz açık' tabelası dikkat çekerken, parti binasının kapı kilitlerinin değiştirildiği öğrenildi.

İYİ Parti Muğla İl Yönetiminin düşmesi sonrası İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Koray Aydın tarafından İYİ Parti İl Başkanlığının asil ve yedek üyelerinden çoğunluğunun istifa etmesi sonucu parti tüzüğünün 26'ncı maddesi gereğince yönetim kurulunun düştüğünün tespit edildiği yeni il teşkilatının oluşturulması için önümüzdeki günlerde yeniden görevlendirme yapılacağını belirten yazısı ilgili birimlere ulaştırıldı.

İYİ Parti eski İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ yaptığı açıklamada, "Muğla Milletvekili Metin Ergun'a biat edenler il binasının kapısının kilidini değiştirdiler. Ümit Özdağ bugün akşam saatlerinde Muğla'da olacak. İl binamıza giremeyeceğimiz için açıklamamızı Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağız" diye konuştu.