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Ümit Özdağ için yeniden ihraç süreci başlayacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2021 12:28
Güncelleme:16.01.2021 12:28
Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracının mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından parti içinde yeniden bir ihraç süreci başlayıp başlamayacağı merak konusu. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ümit Özdağ ile ilgili hangi kararı alacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Yeniden ihraç süreci başlayacak mı?
Yeniden ihraç süreci başlayacak mı?
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