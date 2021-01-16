Ümit Özdağ için yeniden ihraç süreci başlayacak mı?

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracının mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından parti içinde yeniden bir ihraç süreci başlayıp başlamayacağı merak konusu. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ümit Özdağ ile ilgili hangi kararı alacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.