CHP'li başkanın çeşme başında tecavüz ettiği kadın konuştu!

CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin kendisine tecavüz ettiğini, hamile kaldığını ve çocuğunu düşürdüğünü iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nurcan Y., SABAH'a yaptığı açıklamada, CHP'nin bir üye kadın olarak kendisine sahip çıkmadığını söyledi. Tecavüz mağduru kadın, "Ailem, Kılıçdaroğlu'na uğradığım saldırıyı tümüyle anlatan bir dosya götürdü. Bir cevap alamadık. Partinin il yönetimine defalarca dilekçe verdim. Oradan da sonuç alamadım. Yıllardır üyesi olduğum partim bana sahip çıkamadı" dedi.