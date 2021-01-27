27 Ocak 2021, Çarşamba
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde örgütüne yönelik önceden belirlenen 4 ilçede 9 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Giriş Tarihi: 27.01.2021
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde örgütüne yönelik önceden belirlenen , , ve 'de 9 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona Özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Esenyurt'ta bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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