CHP'de bir tecavüz skandalı daha! Kemal Kılıçdaroğlu neden 2 aydır sessiz?

AKSU'NUN SAHTE DAMADI

CHP'li başkan K.Y. ve ailesinin dolandırıcılık çetesi olduğunu düşündüğünü belirten Nurcan Y., "Bence bunlar çete. Daha önce sahte gelinlere şahit olduk. K.Y. de Aksu'nun sahte damadı. Karılarından birisi öz teyzesinin kızı, bir tanesi öz dayısının kızı. Bunları bir de marifet gibi anlatırlar. Ortaya pislikleri çıktı. Bunlar dolandırıcı. Adam bu işi ticarete dökmüş. Benim paralarımla çocuklarını okuttu. Üzerindeki montuna kadar ben aldım. Karısı, çocukları, babası her şeyi herkes biliyor. Beni yıllarca maşa olarak kullanmış. Benim onurumu ayaklar altında kaldı. O hayatta kaldıysa yatıp kalkıp Aksu'nun esnafına dua etsin" sözlerine yer verdi.

"MAHKEMEYE BAŞVURDUM"

Nurcan Y., son olarak K.Y. hakkında, 'Zorla cinsel tecavüz, çocuk düşürtme', 'ölümle tehdit', 'evlilik vaadiyle parasal çıkar sağlama', 'kamu gücünü kullanarak alt kamu personeli hakkında tahakküm kurmak', 'süreklilik arz eden şekilde dayak atma', 'psikolojik ve ekonomik şiddet uygulama' suçlarından dava açtığını ancak savcılık tarafından uzlaştırmaya gönderildiğini kaydetti. Zor durumda olduğunu vurgulayan Nurcan Y., "Ben bu konuyu farklı yollarla çözerim ama psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Bir kadın olarak hak etmediğim şeyler yaşatıyor bana" şeklinde konuştu.

"KIZIMI 250 BİN TL ZARARA SOKTU"

Mahkemede verdiği ifadede, kızı Nurcan Y.'nin 250 bin TL zarara sürüklendiğini belirten anne F.Y. ise, "Kızım evde sürekli bir şeyler satmaya başladı. Koyunlarımız, tavuklarımız vardı onları da sattı. Arsa alacağım deyip 20 bin TL kredi çektirdi. Sonra ek hesabımdan 15 bin TL çektirdi. Bu sefer borcu olduğunu söylemişti. K.Y.'nin kızımla Ankara'ya CHP seçim çalışmasına gidiyor zannederken Korkuteli'nde kızımla zorla birlikte olduğunu öğrendim. Fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamış, borca sokmuş şimdi her şeyi inkar ediyor. Kızım Nurcan Y.'ye, borçlarından dolayı icra geldi" dedi.