CHP'de yer yerinden oynayacak! İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi olay mektubu paylaştı





İŞTE O ELEŞTİRİLER

Mektupta HDP ile örtülü işbirliği eleştirilirilerken, küskün isimlerin partiye yeniden kazandırılması çağrısı yapıldı. AK Parti'den kopan partilere "dost" tanımı yapılmasına tepki gösterilen açıklamada, gerçek dostların, çiftçi, emekli, öğrenci ve işçilerin olduğu hatırlatıldı.