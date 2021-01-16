16 Ocak 2021, Cumartesi
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CHP'de yer yerinden oynayacak! İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi olay mektubu paylaştı

 İzmir Milletvekili , parti yönetimine yazdıkları ancak cevap alamadıkları sert eleştirilerle dolu mektubu paylaştı. Çelebi mektupta  ile örtülü işbirliğini hedef aldı. Mektuba parti yönetimi tarafından yanıt verilmediğini söyleyen CHP Milletvekili Çelebi, şu ifadeleri kullandı: "CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmî (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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CHP'de yer yerinden oynayacak! İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi olay mektubu paylaştı

İzmir Milletvekili , bir süredir bazı parti politikalarından duyduğu rahatsızlığı gündeme getiriyor. Çelebi, CHP Milletvekili 'la birlikte kaleme aldığı, CHP yönetimine gönderdikleri mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.



İŞTE O ELEŞTİRİLER
Mektupta ile örtülü işbirliği eleştirilirilerken, küskün isimlerin partiye yeniden kazandırılması çağrısı yapıldı. 'den kopan partilere "dost" tanımı yapılmasına tepki gösterilen açıklamada, gerçek dostların, çiftçi, emekli, öğrenci ve işçilerin olduğu hatırlatıldı.

Mektupta "CHP, FETÖ işgaline nezaret eden Abdullah Gül ve türevlerine onların etki alanlarına mahkum değildir." ifadelerine yer verildi.

"HİÇBİR ADIM ATILMAMIŞTIR"
Mektuba parti yönetimi tarafından yanıt verilmediğini söyleyen CHP Milletvekili Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmî (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

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