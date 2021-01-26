Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Açıklama geldi mi?

Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Türkiye genelinde hafta içi saat 21.00'de - 05.00 arasında, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İlki geçen sene Aralık ayında gerçekleştirilen hafta sonu yasağının bir önceki hafta sonu yedincisi uygulandı. Kısıtlamanın bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Öte yandan yasakların biteceği tarih de en çok aranılanlar arasında. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek. Buna göre, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.