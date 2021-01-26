Son dakika: MSB duyurdu! Irak Ordusu'na destek vermek için Bağdat'a gittiler
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, "Askerî Danışmanlarımız, NATO Irak Misyonu (NM-I) kapsamında dost ve kardeş Irak Ordusuna destek vermek üzere Bağdat'a gitti." açıklamasında bulundu.
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Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, askeri danışmanların NATO Irak Misyonu kapsamında Irak Ordusu'na destek vermek için Bağdat'a gittiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu'nda görev yapacak." denildi.