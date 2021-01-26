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Son dakika: MSB duyurdu! Irak Ordusu'na destek vermek için Bağdat'a gittiler

Son dakika haberine göre , "Askerî Danışmanlarımız, NATO Misyonu (NM-I) kapsamında dost ve kardeş Irak Ordusuna destek vermek üzere 'a gitti." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! Irak Ordusu'na destek vermek için Bağdat'a gittiler

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, askeri danışmanların NATO Irak Misyonu kapsamında Irak Ordusu'na destek vermek için Bağdat'a gittiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Biri Tuğgeneral olmak üzere toplam 25 personelimiz NATO Irak Misyonu'nda görev yapacak." denildi.

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