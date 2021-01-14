CHP'Lİ İBB YÖNETİMİNE KARŞI MEMNUNİYETSİZLİK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İstanbulluların CHP yönetiminden şikayetlerinin her geçen gün arttığını söyleyen Şenocak, "Yaklaşık 2 yıldır görevde olan CHP'li İBB Başkanı, hala tek bir eser inşa edemedi. Halk nezdinde de memnuniyetsizlik, şikâyet gittikçe artıyor. İBB her geçen gün hizmet belediyeciliği tecrübesini ve vizyonunu kaybediyor. Allah'tan AK Parti döneminde büyük ölçüde tamamlanmış hizmetler var da onların açılışıyla şov yapıyor. Hiç merak etmeyin. Allah'ın izni, sizlerin gayreti ve milletimizin desteğiyle 2024'te yarım kalan hesabı tamamlayacak, İBB'yi yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle, İstanbulluları da birbirinden güzel hizmetlerle buluşturacağız." diye konuştu.

CHP SUNİ GÜNDEMLE TACİZ VE TECAVÜZLERİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

CHP teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz vakalarını hatırlatan Şenocak, "CHP İstanbul İl Başkanı'na bir bakıyorsunuz darbecilerle beraber, bir bakıyorsunuz terör örgütlerinin militanlarıyla beraber, bir bakıyorsunuz polise taş atan çapulcularla beraber. Bunlar siyaseti halkla birlikte değil, dağ başındaki terör örgütlerinin taşeronlarıyla birlikte yapıyor. Teröristlerin taşeronlarıyla siyaset yapılmaz. CHP, özellikle son günlerde yaptığı suni gündemlerle parti içindeki taciz, tecavüz vakalarını örtbas etmeye çalışıyor. CHP, taciz ve tecavüz partisine dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: "BÜTÜN GÜCÜMÜZLE, BU MİLLET VE ÜMMET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

2023 ve 2024'e seçimlerine giden süreçte kongrelerin önemine dikkat çeken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti tabiri caize kökleri toprağın derinliklerinde olan, dalları ise semaya yükselen bir davanın bugünkü siyasi hareketidir. Bu nedenle kongreden ziyade bir ahitleşmek için bir aradayız. Birbirimize, Türkiye'nin geleceği için bundan sonra vereceğimiz mücadelede yan yana, omuz omuza, sırt sırta duracağımızın ahdini vermek için bir aradayız. Bu toplantı bir safları düzenleme toplantısıdır. Saflarımızın arasında herhangi bir eksiklik, herhangi bir boşluk olmaması için söz veriyor ve ileriye doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu kongremiz aynı zamanda bundan sonra vereceğimiz siyasi mücadelede birbirimize karşı bir fedakârlık çağrısı yaptığımız bir toplantıdır. Bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla bu millet ve bu ümmet için çalışmak şuuruyla birbirimize çağrıda bulunuyoruz. Bu nedenle kongrelerimizi yeniden dirilmek, güçlenmek ve yolumuza devam etmek için önemli bir adım olarak görüyoruz. İstanbul Kongreleri, 2023'te Cumhurbaşkanımızı yeniden ve daha güçlü bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçtirebilme hedefimizin en önemli adımlarından biridir. Ve akabinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, 2024 seçimlerinde yeniden milletin hizmetkarlarıyla buluşturmak için çalışacağız." diye konuştu.

Biz AK Parti olarak, tüm teşkilatlarımızla gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. 2023 ve 2024'te hep birlikte yeni destanlar yazacağız! pic.twitter.com/byzLKN8tVh — Bayram Şenocak 🇹🇷 (@bayramsenocak) January 13, 2021

KURTULMUŞ: "AK PARTİ, KADERİ MİLLETİYLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR DAVA HAREKETİDİR"

AK Parti davasının temel dinamiklerine vurgu yapan Kurtulmuş, "AK Parti, kaderi milletiyle bütünleşmiş bir siyasi, bir dava hareketidir. AK Parti, kökü mazide olan bir partidir. AK Parti, etkisi Türkiye sınırlarının da ötesine taşmış bir partidir. AK Parti, dünyanın doğusundaki ve batısındaki, kuzeyindeki ve güneyindeki mazlumların gözünün içine baktığı bir siyasi harekettir. Suyu taşımakla görevli olan biziz. İnsanlık için taş taş üstüne koymakla vazifeli olan biziz. Güzel ülkemizi yeniden 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaştıracak olan da biziz." ifadelerini kullandı.