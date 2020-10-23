CHP'li Ekrem İmamoğlu yine kendini yalanladı! İsraf tutkusu sınır tanımıyor

Göreve gelmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf yapıldığı iddiaları ile kampanya yapan ve seçimlerin ardından yaşlılara evde sağlık hizmeti veren B segment basit araçları bile israf olarak değerlendirerek Yenikapı'ya çektirip adeta şov yapan Ekrem İmamoğlu o günden sonra pervasızca açtığı araç alım ilanlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen son dakika bilgisine göre İBB yeni alacağı araçlarda koltuk ısıtma özelliği bile istiyor!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından "nimet" olarak nitelendirilen İstanbul, her gün yeni bir israf haberi ile karşılaşıyor. "Büyükşehirde araç israfı var" diyerek sağlık hizmeti araçlarını Yenikapı'da sergileyip şov yapan CHP'li İBB, o günden sonra başlattığı kiralık araç savurganlığına tam gaz devam ediyor.

CHP'li İmamoğlu AK Parti'yi israfla itham edip altını dolduramayınca tezini desteklemek için evde sağlık hizmeti araçlarını bile toplatarak Yenikapı meydanında sergileyerek şov yapmıştı.

İsrafta sınır tanımayan CHP'li İBB'de bu alışkanlık belediye şirketlerine kadar sıçradı. Yeni Akit'in haberine göre BELBİM tarafından verilen araç kiralama ihalesinde istenen özellikler, 'bu kadarına pes' dedirtti...

SON DAKİKA ARAÇ ALIMINDA VIP HEVESİ!

"İstanbul'un parasını yoksula dağıtıyorum" diyen Başkan Ekrem İmamoğlu'nun İBB'sinde kurulan israf düzeni bir kez daha gözler önüne serildi ve İBB şirketlerinde VIP uygulamaya gidildiği ortaya çıktı.

PİYASA DEĞERİ 700 BİN TL'LİK ARAÇLAR!

İmamoğlu'nun içerisinde makam araçlarının da yer aldığı tam 63 aracın kiralama talebine vize verdiği, piyasa değeri 700 bin lirayı geçen 2020 model araçlarda istenen şartlar ise dudak uçuklattı.

KOLTUK ISITMALI OLMAZSA OLMAZ!

İBB şirketi Belbim A.Ş, tarafından açılan ihalenin teknik şartnamesinde, araç tipleri, teknik özelliklerine göre sınıflandırıldı. A Grubu 1. tip binek araçtan 46 adet isteyen şirket, araçların 2020 model ve sıfır kilometre olmasının yanı sıra, Euro dizel, sedan ve otomatik klima olması yönünde şartnameye şerh koydu. A Grubu 2. tip binek araçtan 13 adet isteyen CHP'li yönetim, yine 0 kilometre ve 2020 model olmasını istedi.

Lüks takıntısından taviz vermeyen İmamoğlu İBB'si, A Grubu 3. tip binek araçtan 0 kilometre, alttan ısıtmalı koltuk ve elektrik ısıtmalı ayna olmasını koştu.

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