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CHP'li İBB'den Beltur'da ihale skandalı! AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak ilk kez A Haber'de açıkladı
A Haber'de Pelin Başalma Şanlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Ajans Bugün'ün konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak oldu. Şenocak, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Şenocak, ilk kez A Haber ekranlarından Meclis'ten 'üçüncü kişilere işletme hakkı verilemez' şeklinde yetki alan Beltur'un ikinci-üçüncü şirketlere alt taşeronluk verildiğini açıkladı.
"BELTUR'UN İŞLETMESİNİ KİME VERDİNİZ?"
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Şenocak, "İBB'nin Beltur'u vardır. Beltur şirketi, restoran ve kafe hizmetleri verir. Beltur tesislerinde, bize gelen bilgiye göre; Meclis'ten Beltur'a verilen yetkiye göre de, sadece kendisi işletme yapabilir ama bize gelen bilgi Beltur'un işletmecisi ikinci üçüncü şirketlere alt taşeronluk vermiştir. Halbuki Beltur ihale ile başkasına devredilemez. Üçüncü kişilere işletme hakkı verilemez. Meclis'ten bu şekilde yetki almıştır. Soruyoruz 'Buraların işletmesini kime verdiniz? Gayri yasal buraları kime işletiyorsunuz?' Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu soruyu soruyorum. Buradan yetkililere de göreve davet ediyorum. Bize gelen bu bilgilerin doğruluğunu teyitleme açısından şu anda Beltur içerisinde hangi siyasi partilerle işletmeciliğe açılmış, kimlere verilmiş, kimler tarafından işletiliyor bunları lütfen ilgili belediye başkanı cevaplarsa memnun oluruz." dedi.