İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce israf yapmayacağını iddia etmişti. İsraf mevzusunu hep gündemde tutan İBB Başkanı İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün hayatını anlatan Kemal gösterisi için Pınar Ayhan'a 320 bin lira ödeme yaptı.

SKANDAL HABERLE GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz yıllarda israf yapıldığını iddia ederek göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), skandal bir haberle gündeme geldi.

İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk'ün hayatını sahnede anlatması için sanatçı Pınar Ayhan'la anlaşmıştı.

Atatürk'ün hayatını sahnede anlattığı 'Kemal' gösterisi için anlaşılan Pınar Ayhan'a ödenen ücret ise İstanbul halkını şaşkına çevirdi. Sanatçı Ayhan'a, 320 bin liralık bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan ödemenin dekontu ortaya çıkarken, İBB'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SABAH