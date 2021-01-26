A HABER'DE KAR VE LODOS UYARISI

A Haber'de konuşan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, "Balkanlar'dan İstanbul'a yeni yağışlarla kar gelecek. Kar yağışından önce yağmur gelecek. Kardan daha riskli olarak da kuvvetli lodos etkili olacak. Bunun etkisi bu akşam ve yarın görülecek. Kar yağışı İstanbul'a da yarın gelecek. Ancak geçen sefer yağan kar kadar yoğun olmayacak." şeklinde konuştu.