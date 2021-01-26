İstanbul'a kar yağacak! Meteoroloji İstanbul'a yağacak kar için tarih verdi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'a kar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonların "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna açıklık getirdi. Yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbul'a kar yağacak tarih açıklandı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? A Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, İstanbullulara önemli uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarının düşeceği, kar yağışının döneceği ve çığ uyarısının yapıldığı tüm detaylar haberimizde.
"İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yanıt buldu. Gece saatlerinde hava sıcalığının düşeceğini açıklayan Meteoroloji, İstanbul'a yağacak kar için tarih verdi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK
Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya' dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
A HABER'DE KAR VE LODOS UYARISI
A Haber'de konuşan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, "Balkanlar'dan İstanbul'a yeni yağışlarla kar gelecek. Kar yağışından önce yağmur gelecek. Kardan daha riskli olarak da kuvvetli lodos etkili olacak. Bunun etkisi bu akşam ve yarın görülecek. Kar yağışı İstanbul'a da yarın gelecek. Ancak geçen sefer yağan kar kadar yoğun olmayacak." şeklinde konuştu.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden 5 günlük tahminler açıklandı. Milyonların beklediği İstanbul'a kar yağışı için sadece saatler kaldı.
Yapılan resmi açıklamaya göre Çarşamba günü İstanbul'a kar yağacak.
İstanbul'da kar yağışı Perşembe günü de görülecek.
ÇIĞ TEHLİKESİ YİNE VAR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DOĞU'DA 4 İLE BUZLANMA UYARISI
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 6, Hakkari ve Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.