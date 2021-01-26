26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'a sevgisiyle dikkat çeken Rabia Nine o anları anlattı: Görünce yüreğim fenalaştı

Başkan Erdoğan'a sevgisiyle dikkat çeken Rabia Nine o anları anlattı: Görünce yüreğim fenalaştı

'a gelen Başkan 'a yöresel şivesi ile kollarını açıp "Ömrümden ömrüne koya" diyerek sevgi gösterisinde bulunan Rabia Nine, yaşadığı o heyecanı ve anları anlattı. 76 yaşındaki Rabia Nine "Tayyip'i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Şaşırdım ve ona, gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan'a sevgisiyle dikkat çeken Rabia Nine o anları anlattı: Görünce yüreğim fenalaştı

Başkan dün 'ın beldesinde depremin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Tören sonrasında Başkan Erdoğan, beraberindeki heyetle yeni yapılan konutları gezerek inceledi.

"ÖMRÜMDEN ÖMRÜNE KOYA"
Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan'a, 4 çocuk annesi 14 torun sahibi , yöresel şivesi ile kollarını açıp "Ömrümden ömrüne koya" diyerek sevgi gösterisinde bulundu. O anlar sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

"GÖRÜNCE HEYECANLANDIM, YÜREĞİM FENALAŞTI"
76 yaşındaki Rabia İpek, Başkan Erdoğan ile karşılaşmasını anlatarak, "Tayyip'i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Şaşırdım ve ona, gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Kızına misafirliğe gelip balkonunda cumhurbaşkanını beklediğini anımsatan Rabia nine, "Allah, hain adama fırsat vermesin ve Tayyip'in de işi rast gelsin, ayağı taşa değmesin, ömrü uzun olsun, kesesi dolu olsun. Tayyip'i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Tayyip'i görünce şaşırdım ve ona gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin, benim sesimi de ona götürüp verin" dedi.


Depremde kızının evinin ağır hasar gördüğünü kura da oturdukları evin kızına çıktığına da değinen Rabia nine, çocuklarının ağız tadı ve can sağlığı ile oturmasını temenni etti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Elazığ depremi paylaşımı: Bir yıl önce hüzünlüydük ve o gün Elazığ'a bir söz verdik... BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ELAZIĞ DEPREMİ PAYLAŞIMI: BİR YIL ÖNCE HÜZÜNLÜYDÜK VE O GÜN ELAZIĞ'A BİR SÖZ VERDİK...
Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu TÜM TÜRKİYE ELAZIĞ İÇİN SEFERBER OLDU
Elazığ depreminin 1. yılında yaralar sarıldı! Devlet anne gibi kucak açtı ELAZIĞ DEPREMİNİN 1. YILINDA YARALAR SARILDI! DEVLET ANNE GİBİ KUCAK AÇTI
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Elazığ'daki deprem konutları teslim töreninde flaş mesajlar: Geri kalanları da 6 ay içinde bitireceğiz SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ELAZIĞ'DAKİ DEPREM KONUTLARI TESLİM TÖRENİNDE FLAŞ MESAJLAR: GERİ KALANLARI DA 6 AY İÇİNDE BİTİRECEĞİZ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA