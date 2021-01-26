Başkan Erdoğan'a sevgisiyle dikkat çeken Rabia Nine o anları anlattı: Görünce yüreğim fenalaştı

Kızına misafirliğe gelip balkonunda cumhurbaşkanını beklediğini anımsatan Rabia nine, "Allah, hain adama fırsat vermesin ve Tayyip'in de işi rast gelsin, ayağı taşa değmesin, ömrü uzun olsun, kesesi dolu olsun. Tayyip'i görünce heyecanlandım, yüreğim fenalaştı, konuşamadım. Tayyip'i görünce şaşırdım ve ona gel yanıma öpeyim seni dedim. Allah, başımızdan eksik etmesin, benim sesimi de ona götürüp verin" dedi.