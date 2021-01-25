Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Elazığ'daki deprem konutları teslim töreninde flaş mesajlar: Geri kalanları da 6 ay içinde bitireceğiz
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni ile Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katılıyor. Başkan Erdoğan, "Bundan sonra yapacağımız daha çok işimiz var. Bakanım '6 ay içinde geri kalanları da bitireceğiz' diyor, böylece gakkoşlar 'bizimki bitmedi' demeyecek, hepsi bitmiş olacak." dedi. Erdoğan, "Depremden sonraki 6 ayda 2 bin 512 konutu inşa ettik. Bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu teslim ediyoruz. Toplamda 8 bin ailemizi evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12 bin konutu da, yaza kadar tamamlayacağız. Toplamda 5 milyar liralık yatırım yapmış oluyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "(İstanbul'da) Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, Yazıkonak'ta "Elazığ Depremi 1. Yıl Dönümü Anma Programı ve Konut Teslim Töreni"nde konuşuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkanlar:
'6 AY İÇİNDE GERİ KALANLARI DA BİTİRECEĞİZ'
Yıkılan binalar yapılır ama giden can geri gelmez. Fakat sizler öyle bir imani tavır ortaya koydunuz ki bize o ortaya koyduğunuz tavırla güç verdiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Yardımcım olarak görev yapan Fuat Bey, valimiz bu işin takibini yaptılar, koşturdular. Şu anda gakkoşlara yakışan binalar yapıldı. Bütün mesele okullarıyla, camileriyle, daireleriyle onlara mutlu bir imkan hazırlamak bizim görevimizdir. Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet, vatandaşının mutluluğu ile mutlu olur. Bizler de Cumhur İttifakı olarak bu anlayışla millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Elazığ'a Şehir Hastanesi'ni de yaptık. Eğer bu hastaneler olmasaydı biz o geceyi nasıl atlatırdık. Bütün operasyonlar her şey çok süratli oldu. Bundan sonra yapacağımız daha çok işimiz var. Bakanım '6 ay içinde geri kalanları da bitireceğiz' diyor, böylece gakkoşlar 'bizimki bitmedi' demeyecek, hepsi bitmiş olacak.
Dışarıda otobüsün üstünde yaptığı kısa konuşmasının ardından Erdoğan salondaki törende sözlerini şöyle sürdürdü:
5 MİLYAR LİRAYI AŞAN BİR YATIRIM
Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum
Deprem anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında yer aldık.
Bir yandan enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışırken acil ihtiyaçları karşılayacak mekanizmaları süratle kurduk. Depremde evlerini kaybedenlere konutlarını teslim etmek için kolları sıvadık. 4774 binanın yıkımı gerçekleşti. Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin olmak üzere 26 bin konutun inşasına karar verdik.
Depremden sonraki 6 ayda 2517 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 136 derslikli 8 okul inşaatı sürüyor.
1195 konutu Malatya'da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Özellikle köylerimiz için tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan çok özel projeleri hayata geçirdik. 5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ'da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz.
Depremler, seller, heyelanlar, afetlerin önüne geçmek elbette insan iradesini aşan hususlardır. Dünyanın en önemli deprem kuşaklarının üzerinde olan bir ülkede yaşıyoruz. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de depremlerle, sellerle karşılaşıyoruz. Belki önüne geçemeyiz ama en az zarara yol açacak tedbirleri alabiliriz.
Türkiye özellikle cumhuriyet dönemindeki plansızlıkların, ihmallerin neticesi olarak afetlere karşı güvenli bir yapı kuramamıştır.
Köylerimizde insanların kendi kendilerine yaptıkları evler de afetlere karşı dayanıklı değildir. Marmara depreminden bu gerçek tüm çıplaklığıyla kendini göstermiştir.
Geçtiğimiz yılın başında Elazığ, Malatya, Ekim'de de İzmir depremini yaşadık.
Bilim insanları fay hattındaki depremleri inceleyerek yeni depremlere hazırlıklı olmamız hususunda sık sık sürekli bizleri ikaz ediyor. Milyonlarca yapının dönüşümünün öyle kolay olmadığını sanıyorum. Vicdan ve izan sahibi herkes kabul edecektir.
İşin büyüklüğü bizi harekete geçirmekten alıkoymadı. Belirlediğimiz öncelikler çerçevesinde var gücümüzle çalışıyoruz. Depreme dayanıklı yapı inşasında çok önemli gelişme kat ettik.
268 riskli alanda faaliyetlerimiz sürüyor. Ülke genelinde 272 bin toplu konutun ve kentsel dönüşümün inşası sürüyor. Sadece İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekare büyüklüğü olan bir alana yayılmış bulunuyor.
Ekim'deki İzmir depreminin ardından bu şehirde de 5 bin konutun inşasına başladık.
Afetlere hazırlık yanında ülkemizin şehirleşme kalitesini de önemsiyoruz. Elazığ ve Malatya'daki deprem konutlarımız bu yaklaşımla inşa edilmiştir.
Dikey mimari deprem bölgesinde bizim için intihardır.
Daha önce maruz kaldığımız terör saldırılarını, sınırlarımızın kuşatılma girişimlerini bir kenara bırakıyorum koronavirüs salgınında karşılaştığımız fotoğraf dahi tek başına Türkiye'nin gücünü göstermeye yeterlidir.
Bu ay içinde hem Elazığ için hem de bölgemiz için ehemmiyet arzeden 2 ulaşım projesinin açılışını gerçekleştirdik. Biri Kömürhan Köprüsü. diğeri de Diyarbakır-Ergani Devegeçidi Köprüsü...
DEPREM KONUTLARINA HAVADAN İNCELEME
Başkan Erdoğan, tören öncesi deprem konutlarını helikopterden inceleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bilgi aldı.
TELEGRAM'DAN DUYURMUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Saat 2 civarında, 24 Ocak Elazığ depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimizi yad edecek, depremden etkilenen vatandaşlarımız için rekor sürede inşa ettiğimiz deprem konutlarının anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. 5.500 konut yarın sahiplerini bulacak. Daha sonra Çaydaçıra'da, "İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi"ni açacağız." dedi. Erdoğan mesajında günlük programının detaylarına yer verdi..
5.500 KONUT SAHİPLERİNİ BULUYOR
Saat 2 civarında, 24 Ocak Elazığ depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimizi yad edecek, depremden etkilenen vatandaşlarımız için rekor sürede inşa ettiğimiz deprem konutlarının anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. 5.500 konut yarın sahiplerini bulacak. 👍 Daha sonra Çaydaçıra'da, "İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi"ni açacağız.
Rabbim hepimize bereketi bol, sağlıklı, huzurlu bir hafta nasip etsin.
Kalın sağlıcakla...
ELAZIĞ DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE AFETZEDELER, EVLERİNE KAVUŞUYOR
Elazığ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde yaralar, sarılmaya devam ediliyor. TOKİ tarafından 7 milyar TL kaynak ayrılan afetzedeler için inşasına başlanan 20 bin 118 konuttan yaklaşık 8 bini tamamlandı. Bu konutlardan 3 bini hak sahiplerine teslim edilirken, 5 bin konutun da 1 ay içinde teslim edilmesi hedefleniyor. Vali Erkaya Yırık, kalan 12 bin konutun da 2021'in ortalarında teslim edileceğini belirtti.
41 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Elazığ'da 37 ve Malatya'da da 4 kişi olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Arama- kurtarma çalışmalarında 45 kişi de enkazdan sağ çıkarıldı. Depremi izleyen günlerde de 1000'den fazla artçı oldu.