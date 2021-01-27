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Rabia nine Başkan Erdoğan'ı dualarla karşıladı

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Giriş: 27.01.2021 23:59
Güncelleme:28.01.2021 00:01
Elazığ'da 6, 8'lik depremin ardından 20 binde fazla konut yapıldı. Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle depremzedeler evlerine kavuştu. Yeni evine kavuşanlardan biri de 80 yaşındaki Rabia nineydi, duygu dolu anlar yaşadı, Erdoğan'ı görünce balkona koştu, onu dualarla karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görünce yeni evinin balkonuna koştu 80 yaşındaki Rabia nine...

Ona dua etti, minnettarlığını dile getirdi.

Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem sonrası TOKİ tarafından yaptırılan 20 binin üzerinde konut afetzedelere teslim edildi.
Depremde yuvası yıkılanlardan biri de 80 yaşındaki Rabia İpek'ti.

Yeni konutuna 1 yıl gibi kısa bir sürede kavuşan Rabia nine, Başkan Erdoğan'la görüşüp teşekkür etmek istiyordu, korumalara seslendi, isteği de oldu.

Erdoğan'a büyük sevgi besleyen Rabia nine bol bol dua etti.

Başkan Erdoğana sevgisiyle dikkat çeken Rabia Nine o anları anlattı: Görünce yüreğim fenalaştı BAŞKAN ERDOĞAN'A SEVGİSİYLE DİKKAT ÇEKEN RABİA NİNE O ANLARI ANLATTI: GÖRÜNCE YÜREĞİM FENALAŞTI

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Rabia nine Başkan Erdoğan'ı dualarla karşıladı
Rabia nine Başkan Erdoğan'ı dualarla karşıladı
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