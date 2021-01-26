Şırnak'taki FETÖ operasyonunda 8 kişi yakalandı
Emniyet ekiplerinin FETÖ militanlarına baskınları devam ediyor. FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensuplarının haberleşmesi soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM AA
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Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 1 yüzbaşı, 5 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin mahrem imamları ile örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve irtibatları tespit edilenlere yönelik Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 yüzbaşı, 5 astsubay ve 2 uzman çavuş gözaltına alındı.