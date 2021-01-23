Elazığ depreminin 1. yılında yaralar sarıldı! Devlet anne gibi kucak açtı

8 BİN KONUTUN YAPIMI BİTTİ

Elazığ'da afetzedeler için yapımı planlanan 20 bin 118 konuttan, yapımı biten 8 bininin 3 bini sahiplerine teslim edildi. 5 bin konut da 1 ay içinde teslim edilecek. Geri kalan konutlar ise hazirana kadar bitirilecek. Şu ana kadar depremzedelere nakdi ve ayni 1 milyar, esnafa 1 milyar liradan fazla kredi desteği ile 20 bin konut için 5 milyar TL destek verildi. Malatya'da ise 4 bin 902 kişiye 28 milyon 153 bin lira nakdi, 3 milyon 169 bin lira eşya yardımı yapıldı. Toplamda 5 binin üzerinde bina hasarlı olduğu için yıkıldı. Yapımı planlanan 5 bin 24 konuttan 3 bin 815'inin yapımına başlandı, 517'si teslim edildi. 678 konut şubatta teslim edilecek.