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Tüm Türkiye Elazığ için seferber oldu

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Giriş: 24.01.2021 14:56
Güncelleme:24.01.2021 15:04
Elazığ'da 24 ocak'ta meydana gelen 6, 8'lik depremle sarsıldı. Deprem ve sonrasındaki artçılar öyle şiddetliydi ki eski yapıların neredeyse tamamı hasar gördü. devlet ilk andan itibaren imkanlarını bölge için seferber etti, yaralar sarılmaya başlandı.  TOKİ sadece 1 yılda 20 binden fazla konut yaptı. Yüzlerce ağır hasarlı bina da yıkıldı. Detaylar özel dosya haberimizde...

Elazığ'da 24 ocak'ta meydana gelen 6, 8'lik depremle sarsıldı. Deprem ve sonrasındaki artçılar öyle şiddetliydi ki eski yapıların neredeyse tamamı hasar gördü. devlet ilk andan itibaren imkanlarını bölge için seferber etti, yaralar sarılmaya başlandı. TOKİ sadece 1 yılda 20 binden fazla konut yaptı. Yüzlerce ağır hasarlı bina da yıkıldı. Detaylar özel dosya haberimizde...

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