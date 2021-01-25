25 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Yunanistan'a kaçacaklardı! İki PKK şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Son dakika haberi...'de yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulamaları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021
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Son dakika: Yunanistan'a kaçacaklardı! İki PKK şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişinin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, M.K. ve H.D. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada şüphelilerden M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", H.D'nin ise "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma", "kişi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda mala zarar verme, silahla tehdit " suçlarından açık dosya kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

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