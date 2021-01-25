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İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'dan deve çiftliğinde tepki çeken doğum günü partisi! Cezası belli oldu

'ın Belediye Başkanı İYİ Partili , sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde 54'üncü yaş gününü kendisine ait deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı. Geceye dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçildi ve Kaya dahil 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası kesildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya'dan deve çiftliğinde tepki çeken doğum günü partisi! Cezası belli oldu

Aytekin Kaya için 22 Ocak'ta düzenlenen sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Görüntüleri izleyenler, pandemiye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek tepki gösterdi.

11 BİN 700 LİRA PARA CEZASI
Deve çiftliğinde doğum günü organizasyonu gerçekleştirildiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kaya ile 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 11 bin 700 lira para cezası uygulandı.

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İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kayadan deve çiftliğinde tepki çeken doğum günü partisi: Maske yok mesafe yok İYİ PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA'DAN DEVE ÇİFTLİĞİNDE TEPKİ ÇEKEN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ: MASKE YOK MESAFE YOK

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