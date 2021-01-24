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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: 4'ü PKK-KCK'lı 5 terörist teslim oldu

Son dakika haberi... , "1'i aşırı sol, 4'ü /'lı 5 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Son dakika | İçişleri Bakanlığı: 4'ü PKK-KCK'lı 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışmaları neticesinde 5 terör örgütü mensubunun Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinden kaçışın devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1'i aşırı sol, 4'ü PKK/KCK olmak üzere 5 örgüt mensubunun Türkiye'ye giriş yaparak bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14'e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti"

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