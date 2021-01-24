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MSB F-16'nın gece uçuşunda görüntülediği dolunay videosunu paylaştı

(), bir F-16'nın gece uçuşu sırasında 'a yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı. Dolunay ile F-16 uçağının aynı karede birleştiği paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitim videosunda, Tuz Gölü civarındaki gece uçuşunda F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsüne yer verildi.

Dolunay ile F-16 uçağının aynı karede birleştiği paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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MSB F-16nın gece uçuşunda görüntülediği dolunay videosunu paylaştı MSB F-16'NIN GECE UÇUŞUNDA GÖRÜNTÜLEDİĞİ DOLUNAY VİDEOSUNU PAYLAŞTI

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