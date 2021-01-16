İstanbul’da PKK/YPG'li 8 şüphelinin yakalandığı operasyon kamerada

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG adına kırsal alanda faaliyet yürüten 9 teröristin, Türkiye'ye geldiği ve İstanbul'da gizlendiği istihbaratını almış, yapılan teknik ve fiziki takibin devamında gece saatlerinde 5 farklı ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 örgüt üyesi yakalanmıştı.

Halen bir örgüt üyesinin firari olarak arandığı ve örgütsel dokümanlar ile dijital materyallerin ele geçirildiği operasyona ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntülere ortaya çıktı.