19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP ile PKK arasındaki şifreli mesajlaşmalar deşifre oldu: Kumaş hazır, terziye gönderiyorum

HDP ile PKK arasındaki şifreli mesajlaşmalar deşifre oldu: Kumaş hazır, terziye gönderiyorum

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK/KCK'lı terörist, 2015'te HDP'nin Mardin Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerce "Kobani olayları" bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını anlattı. Terörist A.Z, kendisini araçla alan HDP'li görevlinin, telefonla aradığı kişiye "Kumaş hazır, terziye gönderiyorum" şeklinde şifreli mesaj verdiğini söyledi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
ABONE OL
HDP ile PKK arasındaki şifreli mesajlaşmalar deşifre oldu: Kumaş hazır, terziye gönderiyorum

Güvenlik güçlerinin kış aylarında da aralıksız operasyon düzenlediği bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülme hızla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 2021'in ilk 2 haftasında 9 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütünde yaşanan ayrışmalardan faydalanan ve örgütün baskıcı tutumundan kaçarak 15 Ocak'ta teslim olan terörist A.Z'nin ifadeleri, HDP-PKK iş birliğini gözler önüne serdi.

"KUMAŞ HAZIR, TERZİYE GÖNDERİYORUM"
Terörist A.Z. ifadesinde, 2015'te HDP'nin Mardin Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerce "Kobani olayları" bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi.

Örgüte katılım aşamasında, HDP'de görevli bir kişinin, kendisini sürekli telefonla aradığını ve "Sen hazır mısın, kararından vazgeçmedin değil mi?" şeklinde baskı yaptığını anlatan terörist A.Z, "Evet hazırım." dedikten kısa bir süre sonra evinden araçla alındığını, HDP'li görevlinin, yolculuk sırasında telefonla bir kişiyi arayarak "Kumaş hazır, terziye gönderiyorum." şeklinde şifreli konuştuğunu bildirdi.

Terörist A.Z, kandırılan diğer gençlerle beraber Suriye'de terör örgütüne ait kampta eğitime alındığını belirtti.

TESLİM OLANLARIN SAYISI 874 OLDU
Jandarma ve emniyet birimlerinin 12 bin aileyle yaptıkları görüşme ve Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetinin katkısıyla yürütülen ikna çalışmalarında, 2016'dan bugüne kadar 874 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP ve HDP ideolojik olarak nasıl anlaşabiliyor? Metiner’den A Haber’de önemli soru CHP VE HDP İDEOLOJİK OLARAK NASIL ANLAŞABİLİYOR? METİNER’DEN A HABER’DE ÖNEMLİ SORU
Kobani olayları davasının tanığından HDP-PKK itirafı! Kışanak Öcalan'ın talimatıyla belediye başkanı seçildi KOBANİ OLAYLARI DAVASININ TANIĞINDAN HDP-PKK İTİRAFI! KIŞANAK ÖCALAN'IN TALİMATIYLA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Boğaziçi provokasyonu ifşa oldu! Bot hesaplarda DHKP-C, FETÖ, PKK, CHP ve HDP işbirliği gözler önüne serildi BOĞAZİÇİ PROVOKASYONU İFŞA OLDU! BOT HESAPLARDA DHKP-C, FETÖ, PKK, CHP VE HDP İŞBİRLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
CHP'den HDP itirafı! PKK ile bağlarını koparamadı CHP'DEN HDP İTİRAFI! PKK İLE BAĞLARINI KOPARAMADI




GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA