İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul'a kar yağacak tarihi açıkladı
İstanbul'a kar yağacak mı? Milyonlarca İstanbullunun merak ettiği kar sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a kar yağacak tarihi açıkladı. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar İstanbul'a geri dönüyor.
İstanbul'a kar yağacak tarih açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının İstanbul'a geri döndüğünü duyurdu. İstanbul için sarı uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklama. İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SARI UYARI
Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı sarı kodlu uyarı yaptı.
Meteroloji'nin internet sitesinde yer alan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Bu gece saat 02.00'de başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece saat 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor.
25 OCAK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 25 Ocak pazartesi gününün yurdun yarısında yağmur yağacağı ifade edildi. Ülkenin batısı sağanak yağmur etkisi altında olacak.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK
İstanbul'a kar yağacak mı? sorusu cevap buldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada 26 Ocak salı günün kar sinyalleri verilecek. Ancak özellikle İstanbul'a beklenen kar salı günü gelmiyor.
İSTANBUL KAR ALTINDA KALACAK
Meteoroloji'den yapılan 5 günlük açıklamada İstanbul'a 27 Ocak çarşamba günü kar yağacağı açıklandı. İşte 27 Ocak çarşamba gününün hava durum tahmini.
İSTANBUL 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlamak üzere, zamanla il geneli sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA -2°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu