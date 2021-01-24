İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji İstanbul'a kar yağacak tarihi açıkladı

"Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."