17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 28 yıldır PKK mensubu olan terörist teslim oldu

Son dakika: 28 yıldır PKK mensubu olan terörist teslim oldu

Son dakika haberleri... 28 yıldır 'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 ikna yoluyla teslim oldu. Teröristlerin Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
ABONE OL
Son dakika: 28 yıldır PKK mensubu olan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ikna yoluyla teslim olmalarına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün ülkemize giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükselmiş oldu" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA