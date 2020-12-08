Sözcü yazarı Özlem Gürses'in ihracat treni provokasyonu tepki topladı

Sözcü gazetesi yazarı Özlem Gürses, Türkiye'den Çin'e doğru yolan çıkan ticaret treninin Halkalı'dan geri döndüğünü savundu. Sosyal medyada dalga konusu olan Sözcü yazarına cevap gecikmedi. Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni nerede?

Türkiye, tarihi projesi ile Çin'e ilk ihracat treni gönderdi. 12 günde Çin'e ulaşacak tren için provokatif bir canlı yayın yapan Sözcü yazarı Özlem Gürses'in küstah tavrıları ve 'trenin Halkalı'da durduğu' iddiası tepki çekti.

PROVOKASYONU DALGA KONUSU OLDU

Küstah bir konuşma şekliyle sosyal medyada canlı yayın yapan Sözcü yazarı Özlem Gürses, "Bir proje varmış ve Çin'e ihracat treni göndermişiz. Ulaştırma Bakanı'nın da olduğu bir tören yapmışız. Ondan sonra tren Halkalı'ya gidiyor. Çin'e felan gitmiyor. Yolculuk Halkalı'da bitmiş." şeklinde konuştu.

Gürses'in provokatörlüğü sosyal medyada tepki çekerken, cehaleti ise dalga konusu oldu.

PEKİ ÇİN'E GİDEN TREN NEREDE?

12 günde Çin'e ulaşcak olan ihracat treni Erzurum'da.

Çin'e gitmek için 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan Türkiye'nin ihracat treni, Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığının da merkezi haline gelecek.