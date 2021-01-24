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Son dakika: Taciz ateşinde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesinden bölgesindeki Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Son dakika: Taciz ateşinde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Taciz ateşinde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi TACİZ ATEŞİNDE BULUNAN 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevzilerin de imha edildiği aktarıldı.

Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe! SON DAKİKA: MSB DUYURDU: SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE!

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