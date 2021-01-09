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Türksat 5A uydusuna 'yapay gündem' diyen Halk TV sunucusu Özlem Gürses'e sert tepki

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni için asparagas haber yapan sunucusu , bu kez uydusunu hedef aldı. Türkiye'nin hiçbir projesini hazmedemeyen sunucu Gürses, Twitter'daki "Bugün yapay gündemde ne var?" sorusuna '"Uydu" ifadeleriyle cevap verdi. Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi paylaşımı ti'ye alarak “'Al şu uydunun şu cıvatasını sık' desen onu bile beceremeyecek zihniyet kalkmış Türksat 5A’ya yapay gündem diyor... Bu fıkra da bu kadar." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Türksat 5A uydusuna 'yapay gündem' diyen Halk TV sunucusu Özlem Gürses'e sert tepki

Türkiye'nin uzayda uydularını artırmaya devam ederken, CHP yandaşlarının hazımsızlığı da arttı. İlk önce Çin'e giden ilk ihracat trenini hedef alan sunucusu , şimdi de uydusu üzerinden algı yapmaya çalıştı.

"AL ŞU CIVATAYI SIK DESEN..."
Gürses'e en güzel cevap Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sosyal Medya Yöneticisi 'dan geldi.

Cesur paylaşımı ti'ye alarak "Al şu uydunun şu cıvatasını sık" desen onu bile beceremeyecek zihniyet kalkmış Türksat 5A'ya yapay gündem diyor... Bu fıkra da bu kadar.' ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÖZEL: HALKALI GARI'NA GERİ DÖNER
AK Parti Hatay Milletvekili de Gürses'in Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni konusunda yalan haber yapıp rezil olduğunu hatırlatarak "Halkalı Garı'na geri döner" dedi.

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