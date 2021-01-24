Normalleşme ne zaman başlayacak? Restoran ve kafeler açılacak mı?

POZİTİF YÜZDE 1 OLURSA

Prof. Dr. Levent Akın: Lokanta ve kafelerin açılmasıyla ilgili dünyada olmadığı gibi ülkemizde de özel bir kriter yok. Sadece okullar için bazı kriterler var. En önem verdiğimiz şey, yüksek miktarda aşının kullanılması ve toplumun güvenliği. Bulunduğumuz durum ağustos ayındaki gibi bile değil. O dönemde hasta sayısı 200'lerde giderken, kurallar hafiflediğinde vaka sayısı 10 binlere geldi.