Halk TV sunucusu Özlem Gürses bu kez de Türksat 5A uydusuna saldırdı!
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni için asparagas haber yapan Halk TV sunucusu Özlem Gürses, bu kez Türksat 5A uydusunu hedef aldı. Türkiye'nin hiçbir projesini hazmedemeyen sunucu Gürses, Twitter'daki "Bugün yapay gündemde ne var?" sorusuna "uydu" ifadeleriyle cevap verdi.
Türkiye'nin uzayda uydularını artırmaya devam ederken, CHP yandaşlarının hazımsızlığı da arttı. İlk önce Çin'e giden ilk ihracat trenini hedef alan Halk TV sunucusu Özlem Gürses, şimdi de TÜRKSAT 5A uydusu üzerinden algı yapmaya çalıştı.
HAZIMSIZLIK YAPTI
Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni hakkında 'Halkalı'ya geri döndü' iddiasını ortaya atan Halk TV Suncusu Özlem Gürses, şimdi de uzaya gönderilen Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A ile ilgili çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.
Gürses, Türksat 5A'nın uzaya fırlatılmasının 'yapay gündem' olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısının "Bugün yapay gündemde ne var?" sorusuna Gürses, 'uydu' yanıtını verdi.
TV YAYINCILIĞI VE VERİ HABERLEŞME HİZMETLERİ VERECEK
TÜRKSAT 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.
Türkiye'nin yeni Ku Bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayacak TÜRKSAT 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli bir TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacak.
TÜRKSAT 5B'NİN HAZİRANDA FIRLATILMASI HEDEFLENİYOR
Uydu teknolojileri alanındaki yatırımlarını sürdüren Türkiye, imalatları tamamlanan ve testleri yapılan TÜRKSAT 5B haberleşme uydusunu haziran ayında uzaya fırlatmayı planlıyor.
42 derece doğu yörüngesine gönderecek TÜRKSAT 5B ile ülkenin Ka-Bant kapasitesi artırılacak.
TÜRKSAT 5A ve daha sonra 5B'nin hizmete girmesiyle, Türkiye'nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için de yeni frekans hakları elde edilecek.
Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde üretilecek TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunun 2022'de uzaya fırlatılması öngörülüyor.
Türkiye, TÜRKSAT uydularıyla haberleşme alanında Avrupa ve Afrika'nın tamamını, Asya'nın Endonezya da dahil batı ve güney bölümünü (Rusya ve Çin hariç) kapsayacak.