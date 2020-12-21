"TRENİ HALKALI'DA GÖREN BİRİLERİ HEMEN ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI"

Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Çin'e yolcu ettiğimiz ve ihracatımız açısından kritik önemdeki yük treni hadisesinde bu zihniyeti bir kez daha gördük. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Marmaray'ı, Kars-Tiflis-Bakü hattını, Hazar geçişini kullanarak iki kıta, iki deniz ve 5 ülke kat edip hedefine ulaşacaktı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan ihracat trenimiz rutin gümrük işlemleri için Halkalı'ya geliyor.

Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar.