Türkiye büyüklerine sahip çıktı! Avrupa’da son tercih

60+ Tazelenme Üniversitesi'nin kurucu öğretim üyesi de olan Tufan, koronavirüs salgınının gerontoloji mesleğinin önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Biz meslek olarak yaşılılarımızın aşılarını olmaları için destek olduk. Devletimiz salgının başından bu yana yaşlısını korumaya aldı. Onları korumaya yönelik bir çok tedbir aldı. Aşılamada da hizmeti onların evlerine kadar götürüyor. Bu olağanüstü bir hizmet" diye konuştu. Türkiye'de sağlık çalışanları ve huzurevi sakinlerinden sonra 90 yaş üstü ve 85 yaş üstü büyüklerin de aşılanmasına üstelik evlerine gidilerek başlandı.