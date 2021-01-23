CHP'de yeni skandal! Kadın meclis üyesine ağır hakaret







'PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Atan, özetle şöyle dedi: Sorularımızı yönelttik. Görevim gereği yapılan çalışmaların makbuzlarını görmek istediğimizi ilettiğimizde kendisi bu talebimizi reddetti. "Siz bunu sorgulayamazsınız. Sorgulayacaksanız önce hükümet binasını sorgulayın. Siz haysiyetsiz bir kadınsınız. Hatta kadın bile değilsiniz. Sizi Süleyman abiniz bile kurtaramaz. Önce siz hükümetinizi sorgulayın. Allah belanızı versin" şeklinde galiz sözlere maruz kaldım. Şikayetçiyim. Bizleri buraya halkımız seçti ve görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz.