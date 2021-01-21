Bu kapsamda Çankaya ilçesinde oturan ikisi de 116 yaşında olan Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel'in aşıları, sağlık görevlileri tarafından evlerinde yapıldı.

Bugün 85 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlandı. Çankaya ilçemizde 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel teyzelerimize sağlık ekiplerimizin gözetiminde evlerinde aşıları yapıldı. pic.twitter.com/gErDbauR0x — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) January 21, 2021