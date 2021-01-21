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Koronavirüs ile mücadele | Ankara'da 116 yaşındaki iki kadına aşı yapıldı

SinoVac aşılarının 'ye gelmesinin ardından, kitlesel aşılama çalışmaları da başlamış oldu. Sağlık Bakanı 'nın dün 85 yaş üstü vatandaşların da evlerinde aşılanacağını açıklaması ardından bugün aşılama çalışması başladı. 'da ikisi de 116 yaşında olan  ile 'e evlerinde koronavirüs aşısı yapıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Koronavirüs ile mücadele | Ankara'da 116 yaşındaki iki kadına aşı yapıldı

Sağlık Bakanı 'nın dün 85 yaş üstü vatandaşların da evlerinde aşılanacağını açıklaması ardından bugün aşılama çalışması başladı.

Ankara'da 116 yaşındaki iki kadına aşı yapıldı ANKARA'DA 116 YAŞINDAKİ İKİ KADINA AŞI YAPILDI

Bu kapsamda ilçesinde oturan ikisi de 116 yaşında olan ve 'in aşıları, sağlık görevlileri tarafından evlerinde yapıldı.

'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün 85 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlandı.

Çankaya ilçemizde 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel teyzelerimize sağlık ekiplerimizin gözetiminde evlerinde aşıları yapıldı" denildi.

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