Oruç Reis’in adıyla dolandırıcılık! Vatandaşın cebine göz diktiler

"Buna örnek olarak sosyal medya uygulaması Instagram'da reklam ücreti ödenerek insanlara ulaşan bu görüntüler verilebilir. Burada Oruç Reis ile milli gaza ortak olun ifadesi ile milliyetçiliğin arkasına saklanarak dolandırma teşebbüsü yapılıyor. Üstelik Oruç Reis gemisi gaz sondaj gemisi değil. Sismik araştırma gemisi ve yüzde 90'dan fazla yerliliği ile Türkiye'nin medarı iftiharı olan bir gemi. Ancak kullanılan fotoğrafta sondaj gemisi platformu kullanışmış. Böylece Karadeniz'den çıkacak gaza ortak olun diyorlar. Ama devletin böyle bir çalışması yok."