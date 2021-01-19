19 Ocak 2021, Salı
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Aşılama çalışmaları ne durumda? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı 'de yürütülen aşılama çalışmalarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulunurken huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yürütülen aşılama çalışmalarıyla ilgili görüntülere de yer verdi.

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Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Aşılama çalışmaları ne durumda? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı."

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