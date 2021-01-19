Aşılama çalışmaları ne durumda? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulunurken huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yürütülen aşılama çalışmalarıyla ilgili görüntülere de yer verdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı. pic.twitter.com/a1u212UR5c— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Aşı programının 1. aşama 2. adımının bir diğer grubu 90 yaş üzeri büyüklerimiz; yetkin sağlık ekibi ve ekipmanları ile evlerinde aşı olmaya başladı. Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de aşı programı başladı."