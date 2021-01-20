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Son dakika: CHP'de yine taciz iddiası! Giresun Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç evli kadınları...

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 13:35
Güncelleme:20.01.2021 13:40
Son dakika haberi... CHP'de yeni taciz iddiaları gündeme geldi. CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

CHP'de yeni taciz iddiaları gündeme geldi. CHP Bulancak İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınları taciz ettiği öne sürüldü.

Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

İDDİA EŞİNDEN GELDİ

A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "İddia Necmi Sıbıç'ın eşinden geldi. Sıbıç'ın eşi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda CHP İlçe Başkanı Necmi Sıbıç'ın evli kadınla cinsel içerikli mesajlarını ve uygunsuz görüntülerini paylaştı. Yaşanan bu yeni iddialar karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu ki diğer yaşanan taciz ve tecavüz iddialarına karşı sessizliğini korumuştu CHP üst yönetimi." ifadelerini kullandı.

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