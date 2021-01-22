CHP'yi eleştiren Muharrem İnce'den Atatürk vurgusu! Yoldan çıktılar

"KILIÇDAROĞLU'NUN İKTİDAR OLACAĞIZ İDDİASI

Dostlarıyla var. Siyaset başkasının değneğiyle yürüyemezsiniz. Yıkılır bir gün. Kendinize güveneceksiniz önce. Diyeceksiniz ki "Biz ana muhalefet partisiyiz. Nasıl ki belediyeleri aldık bak. Biz tek başımıza geliyoruz."

İttifakları reddetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. O ne zaman olur. Siz partinizi büyütürsünüz. 30-35-40-45 yaparsınız. Son ana gelir seçim sathı mahalline girersiniz dersiniz ki biz 50+1 alamıyoruz. Oturalım şu partilerle bir konuşalım dersiniz.

İttifak o zaman yapılır buna inanıyorum. Ama başlarken ittifakla çıkılmaz. Önce varmak için yola çıkacaksınız. Ve yoldan çıkmayacaksınız. Yüzde 25'i çantada keklik görmeyeceksiniz.