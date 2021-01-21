İYİ Parti'de 'öküz' kavgası! Muharrem İnce’nin partisine geçeceği konuşulan İsmail Koncuk'tan tepki

Adı oy verilmeyecekler listesinde yer alan ve daha sonra parti üyeliğinden istifa eden bağımsız milletvekili İsmail Koncuk ise Lütfü Türkkan'ın paylaşımını alıntılarak şunları yazdı:

"Lütfü Bey'i severim, dostluğumuz bakidir. Bu twitini çok manidar bulduğum için paylaşıyorum. Malum, 20 Eylül Kongresinde kara listeye alınan ve sırtından bıçaklananların içinde ben de vardım, kurucular ve vekiller de vardı! Soru şu ki, öküz kim, bıçağı süren kasap kim?