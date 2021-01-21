Son dakika: Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu

İNCE, MEMLEKET PARTİSİ'NİN LOGOSUNU BEĞENDİ

İnce'nin partisinin adının "Memleket Partisi" olduğu ve hazırlanan parti logosunda sarı bir hilal ve hilalin altında üç parça mavi desen yer aldığı görüldü. Mavi desenlerin neyi simgelediği henüz bilinmezken logonun hemen altında "Memleket Partisi" ifadesi yer alıyor. Taslak logonun Muharrem İnce'ye sunulduğu ve çok beğenildiği, bir değişiklik olmazsa söz konusu logo üzerinde mutabık kalındığı öğrenildi.