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Son dakika: Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu

Son dakika haberi... 'nin politikalarından rahatsızlık duyarak yollarını ayırma kararı alan 'nin partisinin ismi ve logosu belli oldu. İnce'nin partisinin adının '' olacağı öğrenilirken, logo tasarımını da çok beğenildiği belirtildi. Logoda sarı bir hilal ve hilalin altında üç parça mavi desen yer alıyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Son dakika: Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu

politikalarına tepki olarak kurduğu ""ni partileştirme kararı alan CHP eski milletvekili 'nin partisinin ismi ve logosu belli oldu.

İNCE, MEMLEKET PARTİSİ'NİN LOGOSUNU BEĞENDİ

İnce'nin partisinin adının "" olduğu ve hazırlanan parti logosunda sarı bir hilal ve hilalin altında üç parça mavi desen yer aldığı görüldü. Mavi desenlerin neyi simgelediği henüz bilinmezken logonun hemen altında "Memleket Partisi" ifadesi yer alıyor. Taslak logonun Muharrem İnce'ye sunulduğu ve çok beğenildiği, bir değişiklik olmazsa söz konusu logo üzerinde mutabık kalındığı öğrenildi.

CHP'deki bölünme hız kesmeden devam ediyor. CHP Eski Ardahan Milletvekili 'ın CHP'den ayrılıp kurmasıyla başlayan yaprak dökümü, CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin "Bin Günde Memleket Hareketi"ni başlatmasıyla devam etmişti. Kısa zaman içinde söz konusu hareketi partileştirme kararı alan İnce, yolu umudunun kalmadığı CHP'yle değil, kendisin başında olduğu bir partiyle yürüme kararı almıştı. Yine aynı şekilde, zamanında CHP içinde bir zamanlar genel başkanlığa oynayan ancak başarılı olamayan CHP Eski Şişli Belediye Başkanı de 'ni kurmuştu.

ULUSALCI KESİMİN KAYBEDİLMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

CHP'den ayrılıp parti kuranların CHP'de büyük rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi. Özellikle son cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin aldığı oy oranından fazla oy alan İnce'nin parti kurmasıyla CHP'nin oylarını ciddi oranda etkileyeceği konuşuluyor. CHP'de, İnce'nin harekete geçmesiyle CHP'nin mevcut çizgisinden rahatsızlık duyan -Ulusalcı seçmenin de elde tutulamayacağı endişesinin baş gösterdiği kaydedildi.

1 MART'TA DUYURACAK

Muharrem İnce, partisinin kuruluşunu 1 Mart'ta açıklayacak. Kamuoyu, partisinin tüzüğünü büyük oranda tamamlayan İnce'nin, CHP'den , ve 'in yanı sıra 'den önemli isimleri de partisine katmak için kolları sıvadı.

CHP'deki İnce paniği İyi Parti'ye de sıçradı! İşte Muharrem İnce'nin partisine katılacak olan isimler CHP'DEKİ İNCE PANİĞİ İYİ PARTİ'YE DE SIÇRADI! İŞTE MUHARREM İNCE'NİN PARTİSİNE KATILACAK OLAN İSİMLER
Muharrem İnce partisini ne zaman kuracak? İnce CHP’den ne zaman istifa edecek? MUHARREM İNCE PARTİSİNİ NE ZAMAN KURACAK? İNCE CHP’DEN NE ZAMAN İSTİFA EDECEK?
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